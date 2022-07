Moordenaar van Sandra (32) doorbreekt stilzwijgen: “Verhaal is complexer dan we dachten”

Stefaan D., de verdachte van de moord op Sandra B. (32) uit Overmere, blijft nog steeds in voorarrest voor de moord die hij pleegde op Sandra B. uit Overmere. De 30-jarige man hield tot voorlopig de lippen stijf op elkaar over de aanleiding van zijn gruwelijke daad, tot nu.

“Mijn client is gestart met het afleggen van verklaringen over wat er zich de avond van de moord heeft afgespeeld”, vertelt zijn advocaat. “We kunnen nog geen details kwijt, maar we kunnen wel al meegeven dat de omstandigheden complexer zijn dan initieel gedacht. Hij heeft haar niet zomaar vermoord omdat de relatie werd beëindigd.”

Ondertussen loopt het onderzoek verder. Stefaan kreeg al bezoek van een psychiater die een verslag zal opmaken over zijn psychische toestand en de verklaringen van S. zullen ook getoetst worden. Er werd onder meer een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Sandra om de getuigenissen van Stefaan te verifiëren. In september of oktober zal er ook een wedersamenstelling plaatsvinden. Hier zal op het plaats delict de verklaringen van Stefaan en mogelijk andere betrokkenen vergeleken worden met de resultaten van het forensisch en politioneel onderzoek.