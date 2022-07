Expert over tropische temperaturen van komende week: “Hittegolf is regionaal sowieso mogelijk”

Expert over tropische temperaturen van komende week: “Hittegolf is regionaal mogelijk” — © Nick Busschots

We krijgen de komende dagen weer tropische temperaturen voorgeschoteld. Met dagen waarbij ons land zelfs de kaap van 35 graden kan overschrijden, wordt de kans op een hittegolf steeds groter. Of we officieel zullen mogelijk spreken van een nationale hittegolf, durft weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux niet te voorspellen. “Maar regionaal denk ik dat het sowieso wel kan”, stelt hij.