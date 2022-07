Schooldirecteur ontslagen na twintigtal meldingen over grensoverschrijdend gedrag en manipulatie

Freinetschool De Pit is gelegen aan de Overstraat in Diest. — © LWH

Directeur E.H. van de freinetbasisschool De Pit in Diest is ontslagen. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist van de scholengroep Adite waartoe De Pit behoort. Het ontslag volgt op klachten over grensoverschrijdend gedrag tegen personeelsleden.

Algemeen directeur Gert Van Passel van Adite houdt het bij een korte officiële reactie: “De Raad van Bestuur van Scholengroep Adite heeft beslist om de directeur van freinetbasisschool in Diest niet langer met die opdracht te belasten. Aan deze beslissing is een uitgebreide procedure en onderzoek voorafgegaan. Op basis van het onderzoeksrapport heeft de Raad van Bestuur beslist de aanstelling van de directeur te beëindigen.”

De directeur was al sinds het begin van het net afgelopen schooljaar op non-actief gezet. Toen kwamen de eerste klachten over het grensoverschrijdende gedrag. In totaal heeft een twintigtal personen melding gemaakt van ongewenste aanrakingen, denigrerend taalgebruik en pesterijen. Het gaat voor alle duidelijkheid om grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van personeelsleden. Er zijn geen meldingen van opgepast gedrag ten opzichte van kinderen.

Geen klachten bij politie

Naast de meldingen van het grensoverschrijdende gedrag is er ook sprake van manipulatie van personeelsleden, waarbij medewerkers tegen elkaar werden opgezet. De meldingen werden onderzocht door een onderzoekscel binnen het gemeenschapsonderwijs, onafhankelijk ten opzichte van scholengroep Adite. Bij de politie zijn er geen klachten over de gemelde zaken ingediend. Na die meldingen heeft de Raad van Bestuur van Adite de beslissing genomen. Adite biedt basis- en secundair onderwijs.

De groep heeft vestigingen in de regio Diest, de regio Aarschot en de regio Tessenderlo in Limburg. Freinetschool De Pit werd in 2007 opgericht. De school was eerst gevestigd in Webbekom, maar verhuisde nadien naar het huidige onderkomen aan de Overstraat. De ontslagen directeur stond al van de periode in Webbekom aan het hoofd van de school. Nadat de directeur bij het begin van het voorbije schooljaar op non-actief werd geplaatst, werd Ingrid Geerkens als directeur ad interim aangesteld. Zij wordt nu volwaardig directeur van de basisschool.