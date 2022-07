Jumbo roept aardappelsalade terug door verkeerde etikettering

Jumbo Supermarkten roept potjes aardappelsalade met ei van 400 gram terug omdat er verkeerdelijk een etiket van rundvleessalade werd opgekleefd. Daardoor werd de aanwezigheid van mosterd niet vermeld, wat kan leiden tot een allergische reactie bij mensen die er allergisch of intolerant voor zijn.

Jumbo Supermarkten heeft vastgesteld dat door een vergissing het ingrediëntenetiket van het product ‘Jumbo Rundvleessalade’ op de verpakking van het product ‘Jumbo Aardappelsalade met ei’ terecht is gekomen. Hierdoor staat het allergeen mosterd niet vermeld op het etiket. Jumbo heeft daarom in overleg met het FAVV besloten het product uit de verkoop te nemen.

Het gaat om potjes van 400 gram met EAN-code 8718452375684 die een minimale houdbaarheidsdatum hebben tot 27/07/2022.

Consumenten die niet allergisch of intolerant zijn voor mosterd kunnen het product zonder risico consumeren. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 0800 - 98.998 of Jumbo.com.