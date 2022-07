Uitbater Brusselse cocktailbar kreeg Mick Jagger over de vloer, maar...: “Ik heb hem niet herkend”

Mick Jagger dronk zondag ook een cocktail in La Pharmacie Anglaise. — © Mick Jagger

Mick Jagger, de frontman van de Rolling Stones, heeft een dag voor zijn concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel het Brusselse stadscentrum verkend. De foto‘s daarvan deelde hij maandag op zijn Twitter-account.

Mick Jagger, de frontman van The Rolling Stones, heeft een dag voor zijn concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel het Brusselse stadscentrum verkend. De foto‘s daarvan deelde hij maandag op zijn Twitter-account.

De 78-jarige zanger poseerde onder meer bij het standbeeld van Jacques Brel, bij een Brusselse stripmuur en in de cocktailbar La Pharmacie Anglaise in onze hoofdstad.

“Blijkbaar heeft Mick Jagger hier zondagavond een cocktail gedronken”, vertelt de uitbaatster van La Pharmacie Anglaise. “Veel mensen hebben er mij vandaag al over aangesproken, maar ik heb de man niet herkend tussen de andere klanten. Ik zou dus ook niet weten wanneer hij is aangekomen en wat hij gedronken heeft.” (amg)