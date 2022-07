Andreas Pereira trekt de deur bij Manchester United achter zich dicht en is de nieuwe aanwinst van Fulham

“Ik wil Fulham zo veel mogelijk helpen en ze daar brengen waar ze thuishoren. Marco Silva (de trainer, red.) speelde een belangrijke rol. Ik heb veel met hem gesproken en hij was een belangrijke factor voor mij om naar hier te komen”, aldus Pereira.

Pereira kwam al op 16-jarige leeftijd aan op Old Trafford, waar hij in augustus 2014 zijn debuut maakte voor The Reds in de League Cup. Het seizoen daarop kwam Pereira elf keer in actie. Nadien werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Granada en Valencia.

Onder José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer speelde Pereira dan weer 62 matchen in de kleuren van United. Later volgden nog uitleenbeurten bij Lazio en Flamengo.