Nord Stream 1, de pijpleiding die gas van Rusland tot in Duitsland brengt, zal 10 tot 14 dagen gesloten zijn voor onderhoud. In Duitsland vreest men dat de leiding niet meer opengaat, wat het land in een zware crisis kan storten. Wat gebeurt er als er straks geen gas meer naar de EU vloeit en zijn we daarop voorbereid?