Opvolger van Marc Wilmots bij Iran wordt nog voor het WK aan de deur gezet

De Kroatische coach van het nationale mannenteam van Iran, Dragan Skocic, is vijf maanden voor het WK in Qatar ontslagen door de Iraanse voetbalbond. Dat maakt het officiële Iraanse persagentschap Irna vandaag bekend.

“Het technisch comité van de voetbalbond heeft de coach van de nationale voetbalploeg, Dragan Skocic, ontslagen”, schrijft Irna. De Kroatische trainer werd pas begin februari aangesteld aan het hoofd van de Iraanse selectie, na het ontslag van Marc Wilmots die op gespannen voet stond met de bond en met slaande deur was vertrokken na twee opeenvolgende nederlagen van de nationale ploeg.

Tot dan was Skocic aan de slag bij Sanat Naft d’Abadan. De club uit het zuidwesten van Iran staat momenteel zevende in de hoogste Iraanse voetbalcompetitie. Daarvoor trainde Skocic sinds zijn aankomst in Iran in 2013 nog drie andere eersteklassers.

De Iraniërs plaatsten zich eind januari voor de zesde keer voor het WK, dat van 21 november tot 18 december in Qatar plaatsvindt.