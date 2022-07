Voor ze werd vermoord voerde vrouw deze hartverscheurde Google-zoekopdracht in

In de VS is een man tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat ze vlak voor de moord nog een hartverscheurende Google-zoekopdracht heeft ingevoerd: “wat te doen als je man boos is als je zwanger bent”

Beau Rothwell (31) vermoordde vier jaar geleden zijn vriendin Jennifer. Die was op dat moment zes maanden zwanger. Maar in plaats van blij te zijn en uit te kijken naar de geboorte, zoals dat bij de meeste koppels het geval is, leefde Rothwell helemaal niet op een roze wolk. Hij wilde helemaal geen vader worden. Het koppel maakte daar geregeld ruzie over. In de weken voor de feiten steeds vaker.

Rothwell spaarde zijn zwangere vriendin ook niet.

Op een dag was ze verdwenen. Weggelopen na een zoveelste ruzie, volgens de man. Een opsporingsbericht leverde niets op.

Het lichaam van de 28-jarige vrouw werd een paar dagen later, zwaar mishandeld, gevonden. Ze werd wellicht thuis omgebracht. De politie ontdekte op camerabeelden van winkels in de buurt dat Rothwell de dag voor de verdwijning verschillende flessen kuisproduct had gekocht. Terwijl hij normaal nooit huishoudelijke taken deed, laat staan boodschappen deed voor het huishouden.

Eerst ontkende hij, maar in november 2019 ging hij door de knieën en gaf hij toe dat hij haar met een hamer had geslagen. Dat gebeurde tijdens een ruzie die hij met zijn zwangere vriendin had omdat zij er achter was gekomen dat hij een minnares had.

Kort voor de gruwelijke feiten had zij nog geprobeerd om de brokken te lijmen en zocht ze op Google op wat ze kon doen. Maar het heeft niet mogen baten.