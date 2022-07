Poetin maakt het mogelijk dat Oekraïners gemakkelijker Rus kunnen worden

“Burgers van Oekraïne (...) hebben het recht om volgens een vereenvoudigde procedure het staatsburgerschap van de Russische Federatie aan te vragen”, zo staat in een decreet dat president Vladimir Poetin maandag heeft uitgevaardigd.

In mei kwam er al groen licht voor een vereenvoudigde procedure voor de inwoners van de Oekraïense regio’s Zaporizja en Cherson, die de Russen sinds hun offensief in buurland Oekraïne in februari voor een groot deel bezetten. De bezettingsautoriteiten in beide regio’s hebben op hun beurt al aangekondigd aan een referendum voor Russische annexatie te werken.

Inwoners van de regio’s Loehansk en Donetsk, die door het Kremlin als onafhankelijk van Oekraïne werden erkend, hebben al langer toegang tot het Russische staatsburgerschap.

Moskou wordt ervan beschuldigd genereus Russische paspoorten uit te delen in de buurlanden om de Russische invloed te consolideren. In het verleden gebeurde dat zo ook al in de separatistische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië en Transnistrië in Moldavië. Oekraïne, Georgië en Moldavië zijn alle drie voormalige Sovjetrepublieken met pro-westerse ambities.

Kiev heeft de demarche van Poetin intussen “scherp veroordeeld” en heeft het over een “nieuwe aantasting van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne”. Het roept zijn landgenoten op om niet in te gaan op de ‘uitnodiging’ van Poetin.