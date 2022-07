Toename van seksueel geweld op kinderen in conflicten

Het geweld tegen kinderen in conflictgebieden blijft ook in 2021 onverminderd hoog. Opvallend is dat het seksueel geweld op kinderen vorig jaar een duidelijke toename kende. Dat blijkt maandag uit een VN-rapport. Ngo’s uitten al kritiek op het rapport, omdat het te weinig rekening houdt met geweld dat door Israël gepleegd zou worden.

Het rapport onderzoekt onder meer de rekrutering van kindsoldaten, moorden en verkrachtingen. “Ontvoeringen en verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld zijn tragisch genoeg met 20 procent toegenomen”, stelt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vast in de toelichting bij het rapport.

Samen met Ethiopië en Mozambique is dit jaar ook Oekraïne toegevoegd aan de landen waar het geweld een groeiende bezorgdheid met zich meebrengt.

Ernstige schendingen

Vorig jaar telden de Verenigde Naties net geen 24.000 ernstige schendingen van de kinderrechten, vooral tegen jongens. In bepaalde landen, zoals Mali, Nigeria en de Filipijnen, wordt dan wel enige vooruitgang opgetekend, elders blijft zwaar geweld op kinderen bestaan. Het gaat dan onder meer om Afghanistan, Congo en Israël en Palestina.

In een bijlage van dat rapport wordt een “lijst van de schaamte” meegegeven, waarin wordt opgelijst welke landen of gewapende groepen verantwoordelijk zijn voor dit geweld. Dat onder meer Israël in die lijst ontbreekt “is een gemiste kans”, vindt Jo Becker van Human Rights Watch. Andere legers of gewapende groepen worden wel opgelijst voor minder schendingen van de kinderrechten, klinkt het bij de mensenrechtenorganisatie. “Het Israëlische leger wordt beschuldigd van de moord op 78 Palestijnse kinderen en het verwonden van 982 kinderen”, zegt Becker.