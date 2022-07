Biden is vastberaden verdere stappen te zetten in wapenwetgeving

De toespraak werd onderbroken door een man die uitriep dat de recent goedgekeurde wet niet volstaat. Volgens Amerikaanse media gaat het om een vader die zijn zoon in 2018 verloor, bij de schietpartij in Parkland, Florida.

In een toespraak vanuit het Witte Huis toonde de president zich tevreden over de hervorming van de wapenwetgeving, de grootste in 30 jaar. De hervorming blijft echter ver onder Bidens verwachtingen. Verschillende Republikeinse senatoren stemden in met de tekst, die er kwam na twee schietpartijen die tot internationale ontzetting leidden. De goedkeuring bewijst dat er “ondanks de moedelozen aanzienlijke vooruitgang in de strijd tegen wapengeweld geboekt kan worden”.

Wat betreft Biden moet nu “het moment gegrepen worden”. Hij bracht in herinnering dat de semiautomatische wapens van het type AR-15, die de voorbije jaren heel vaak gebruikt werden bij schietpartijen, tussen 1994 en 2004 verboden waren. “Ik ben vastberaden deze wapens opnieuw te verbieden, net als de grote magazijnen met een capaciteit van 30 patronen die in een paar minuten honderden kogels kunnen afvuren.”

23.000 doden al dit jaar

NRA en andere voorstanders van onbegrensde wapendracht beschuldigen de Democraten ervan hun wapens in beslag te willen nemen. Biden verzekerde hen dat er een recht op wapendracht is, “maar dat we ook het recht hebben om vrij te leven, zonder voor ons leven te hoeven vrezen”.

In de Verenigde Staten zijn zowat 400 miljoen vuurwapens in omloop, op een bevolking van 330 miljoen. Volgens het Gun Violence Archive, dat ook de zelfmoorden meetelt, zijn er sinds begin dit jaar meer dan 23.000 mensen omgekomen door vuurwapens.

Eind mei was er de jongeman die met een semiautomatisch wapen negentien kinderen en twee leerkrachten ombracht in een school in Texas. Kort daarvoor was er al de slachtpartij die een witte racist aanrichtte in een supermarkt in Buffalo, in de staat New York. Daarbij kwamen tien zwarten om.

LEES OOK “Ik zag een meisje 5 meter verder sterven. Ik had nog nooit zoiets gezien”: getuigen over de chaos tijdens het bloedbad