Eindelijk versterking in de spits voor STVV? AA Gent-aanvaller op weg naar Stayen

Het lijkt erop dat STVV eindelijk versterking beet heeft in de spits. Sint-Truiden heeft een mondeling akkoord met AA Gent en Gianni Bruno om de spits een seizoen te huren van de Buffalo’s. De Kanaries waren na het aflopen van de contracten van Joao Klauss en Taichi Hara al sinds de start van de voorbereiding naarstig op zoek naar versterking voorin. Onder meer de piste Julien Ngoy werd bewandeld, maar hij koos voor KV Mechelen. Bruno kiest voor Stayen, zij het via een uitleenbeurt.

STVV slaat op die manier twee vliegen in één klap. Bruno is van Italiaanse afkomst, maar hij heeft wel degelijk een Belgisch paspoort. En een Belg erbij kan STVV heel goed gebruiken na het vertrek van Steve De Ridder en Dimitri Lavalée. Bruno kende tussen 2019 en 2021 een mooie periode bij Zulte Waregem, waar hij 24 doelpunten scoorde. Dat leverde hem vorige zomer een transfer naar AA Gent op, maar in de Ghelamco Arena kwam de Luikenaar amper vijf keer in actie. In het verleden was Bruno ook Belgisch jeugdinternational.

Zijn jeugdopleiding kreeg hij vooral bij Standard, op zijn zestiende verhuisde hij naar Rijsel. Tot 2015 pendelde Bruno tussen Franse clubs. Na één jaar (2016-2017) bij het Russische Samara pikte Cercle Brugge hem weer op. Ook daar scoorde Bruno zestien goals. Na Cercle, Zulte Waregem en AA Gent wordt STVV zijn vierde Belgische club als prof.