Frank Goes werd in koelen bloede neergestoken op straat. — © rr

De Grimbergse ondernemer Frank Goes (54), in september 2020 in Jette neergestoken, stond samen met nog twee anderen op een hitlist. De vermoedelijke opdrachtgever, een Brusselse specialist in gevelrenovaties, wilde zijn concurrenten in de strijd om een groot bouwproject uitschakelen. De dader (24) is intussen al verlost van zijn enkelband.