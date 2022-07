Oostendenaar die meermaals de politie aanviel krijgt 27 maanden cel

Een 34-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter na verzet veroordeeld tot 15 maanden effectieve gevangenisstraf voor weerspannigheid en verboden wapendracht. Op dezelfde zitting werd een voorwaardelijke straf voor gelijkaardige feiten alsnog omgezet in een jaar effectieve celstraf.

De politie van Oostende werd op 16 september 2017 opgeroepen voor een beginnende vechtpartij op het terras van een café. Ze haalden de kemphanen uit elkaar, maar Rouslan T. keerde zich tegen de politie. Op het terras werd later ook een mes van de beklaagde aangetroffen. Bij zijn ex-vriendin was een maand eerder al een patroon voor een vuurwapen ontdekt. Ten slotte verzette T. zich ook op 3 november 2015 erg hevig tegen zijn arrestatie. Onder invloed van alcohol en drugs probeerde hij een kopstoot uit te delen aan een politieman.

Op 14 juni 2018 werd de Oostendenaar uiteindelijk bij verstek veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf. T. had in 2016 voor gelijkaardige feiten al een jaar gevangenisstraf met uitstel gekregen. Die straf werd in 2018 bij verstek al omgezet in een jaar effectieve celstraf, omdat de beklaagde zijn voorwaarden niet naleefde en nieuwe feiten had gepleegd.

Onder de radar

Rouslan T. verhuisde naar de streek van Aalst en bleef zo enkele jaren onder de radar. Toen hij officieel zijn adres wilde wijzigen, werd hij recent toch ingerekend. Vanuit de gevangenis tekende hij verzet aan tegen beide beslissingen op verstek. Op het nieuwe proces vroeg advocaat Anthony Mallego tevergeefs om zijn cliënt een zware werkstraf op te leggen. Daarbij werd opgemerkt dat de beklaagde in september nog voor het Gentse hof van beroep moet verschijnen. Opnieuw voor weerspannigheid en verboden wapens werd hij in februari 2021 tot 30 maanden effectieve celstraf veroordeeld, maar die veroordeling is dus nog niet definitief.