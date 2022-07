Dani Alves spaart Barcelona niet: “Leiding geeft niets om mensen die geschiedenis hebben geschreven voor de club”

In een gesprek met het Britse The Guardian vertelt de 39-jarige Alves over zijn voorbije, korte seizoen in Catalonië. “Toen ik de kans kreeg om terug te keren, was ik heel opgetogen. Iets waar ik al vijf jaar van droomde. Jammer dat ik nu zo moest vertrekken”, zegt Alves.

“Barcelona heeft de voorbije jaren gezondigd”, gaat de Braziliaan verder. “De clubleiding geeft niets om de mensen die geschiedenis hebben geschreven voor de club. Ik had graag gezien dat Barça bepaalde zaken anders had aangepakt. Ik heb het dan niet over mezelf, want ik ben Xavi en Laporta vooral dankbaar dat ik nog mocht terugkeren.”

“Alleen is de huidige mentaliteit binnen de club helemaal niet meer te vergelijken met die we jaren geleden hadden opgebouwd”, verklaart de rechtsback, die vijftien duels voor Barcelona speelde afgelopen seizoen.

Voorlopig is het nog niet geweten waar Alves weer aan de slag zal gaan, maar “er zijn al een paar interessante aanbiedingen uit de bus gekomen.”