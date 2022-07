Acteur Iwein Segers kapot van verdriet na dood van broer Lander (47): “Ik denk dat hij die zonneslag onderschat heeft”

Tijdens een wandeltocht naar het Spaanse Santiago de Compostela is zaterdag Lander Segers (47), de broer van acteur Iwein, overleden aan de gevolgen van een zonneslag. Hij was nog in allerijl met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar uiteindelijk dezelfde dag nog door uitdroging en orgaanfalen. “Mijn broer was heel sterk en sportief. Maar ik denk dat hij die zonneslag erg onderschat heeft.”