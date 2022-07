Engeland houdt heus doelpuntenfestijn tegen Noorwegen en verzekert zich van kwartfinales op EK

Engeland heeft maandag in Brighton op de tweede speeldag in groep A op het EK vrouwenvoetbal in eigen land Noorwegen verslagen met een 8-0 (rust: 6-0) monsterscore. De Engelsen zijn daardoor zeker van een plaats in de kwartfinales.

Na een fout op Ellen White ging de bal al vroeg op de stip. Georgia Stanway (12.) maakte er vanop elf meter 1-0 van. Amper drie minuten later verdubbelde Lauren Hemp (15.) al de voorsprong. Nog voor het halfuur maakte White (29.) er met rechts 3-0 van. Wedstrijd gespeeld, maar de Engelse honger was nog niet gestild. Beth Mead (34.) kopte nummer vier overhoeks in doel op aangeven van Hemp, vier minuten later kwam diezelfde Mead (38.) al opnieuw tot scoren na een knappe slalom in de Noorse zestien. Nog voor de rust maakte ook White (41.) haar tweede van de avond, en zo stond het halverwege al 6-0.

Na de pauze nam Engeland een klein beetje gas terug, en toch diepte het zijn voorsprong nog wat verder uit. Middenin de tweede helft maakte Alessia Ruso (66.) er met het hoofd 7-0 van op assist van Lucy Bronze, in het slot schoof Mead (81.) in de herneming de 8-0 eindstand tegen de netten, haar derde treffer van de wedstrijd.

Engeland is al zeker van groepswinst, terwijl de top twee van elke groep naar de kwartfinales gaat. De Engelsen tellen zes op zes, Oostenrijk en Noorwegen hebben elk drie punten. Noord-Ierland is puntenloos laatste en dus uitgeschakeld.