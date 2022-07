Drie Belgische veroordeelden aanslagen Parijs gaan niet in beroep

Drie Belgen die veroordeeld zijn op het proces rond de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 gaan niet in beroep tegen hun straf. Dat hebben hun advocaten maandagavond bekendgemaakt. Het gaat onder meer om Hamza Attou, die Salah Abdeslam na de aanslagen ging oppikken in Parijs.

De advocaten van de drie Belgen beschrijven in een persmededeling hoe ze tien dagen met hun cliënten hebben overlegd om al dan niet in beroep te gaan. Uiteindelijk besloten ze om dat niet te doen omdat “de emotionele last van zo’n rechtszaak zo moeilijk te dragen is”, voor zowel de slachtoffers als de daders.

Tijdens het proces over de aanslagen in Parijs stonden naast Salah Abdeslam nog verschillende Belgen terecht. De drie waarover het nu gaat, zijn Hamza Attou, Abdellah Chouaa en Ali Oulkadi. De eerste reed in de nacht van de aanslagen samen met Mohammed Amri naar Parijs om Abdeslam op te halen en terug naar België te brengen. Attou kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Ook Chouaa kreeg vier jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Hij was een logistieke hulp voor de terreurcel en was ook chauffeur van Mohamed Abrini, “de man met het hoedje”, die betrokken was bij de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs én die in Brussel. Oulkadi tot slot bracht Abdeslam na aankomst in ons land naar Schaarbeek, waar die in een appartement onderdook. Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk.