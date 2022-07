Protestanten in Noord-Ierland steken honderden vuren aan

In Noord-Ierland zijn honderden vuren aangestoken om het begin van de jaarlijkse herdenking van de Slag aan de Boyne uit 1690 te vieren. Dat is een belangrijke feestdag voor de protestanten, die dan massaal op straat komen.

Op de vooravond van de Oranjemarsen worden in protestantse buurten in Noord-Ierland traditioneel vuren aangestoken. Dit jaar waren het er meer dan 250. De vuren liggen gevoelig in de regio die jaren gebukt ging onder geweld tussen protestanten en katholieken.

Voor de vuren werden aangestoken, liet de politie weten verschillende meldingen te onderzoeken van vlaggen, afbeeldingen en verkiezingsposters die waren aangebracht op de hopen houten palletten om in brand te steken. Zaterdag kwam in County Antrim een man om het leven toen hij van een stapel viel.

Voor de 573 geplande Oranjemarsen worden duizenden unionistische protestanten verwacht. Zij willen dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk blijft en verzetten zich tegen een Ierse eenmaking. Sommige optochten gaan door katholieke zones. De politie zal sterk aanwezig zijn.

Noord-Ierland gaat momenteel door een moeilijke politieke periode. Er is al drie maanden geen regering. Het ontslag van de Britse premier Boris Johnson maakt de situatie er niet gemakkelijker op.