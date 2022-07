Italiaanse toerist (30) verdwenen in Peru

De politie in Peru is op zoek naar een Italiaanse toerist die al enkele dagen vermist is. Hij was aan het wandelen in het Andesgebergte.

De 30-jarige Alberto Fedele verliet op 4 juli Urubamba om naar het meer Laguna Juchuycocha te stappen in Cuzco. Hij gaf sindsdien geen teken van leven meer en zijn telefoon is uitgeschakeld, aldus de politie. Gespecialiseerde speurders voeren een onderzoek. Ze gebruiken daarbij drones. De regio is erg populair bij toeristen die Machu Picchu bezoeken.

Sinds 24 januari is ook een Belgische toeriste, de 28-jarige Natacha de Crombrugghe, vermist in de Andes in Peru. In de laatste vijf jaar zijn ook nog een Spaanse en een Amerikaanse toerist verdwenen in de regio, zo meldt de lokale pers.