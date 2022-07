Lobbyist uit zich als klokkenluider achter ‘UberFiles’

De lobbyist Mark MacGann heeft zich in de Britse krant ‘The Guardian’ geuit als de klokkenluider die achter de onthullingen zit over taxi-app Uber. Hij zou de duizenden compromitterende documenten over het Amerikaanse bedrijf aan de krant bezorgd hebben.

MacGann lobbyde van 2014 tot 2016 voor het taxiplatform in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Hij besliste naar eigen zeggen om te praten, omdat Uber de wet in tientallen landen overtreden zou hebben. Uber zou volgens hem ook mensen misleid hebben over de winst die het bedrijfsmodel opleverde voor chauffeurs, aldus The Guardian.

LEES OOK. Klokkenluider schetst vernietigend beeld van Uber: “We wisten dat het cowboys waren, maar…” (+)

In België vroeg de PS om een onderzoekscommissie in het Brussels Parlement over Uber, na de onthullingen van de Uber Files door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten. De Uber Files tonen dubieuze praktijken die Uber gebruikte om voet aan de grond te krijgen in verschillende landen, waaronder België, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op overheden.

COMMENTAAR. “Als de diensten van techbedrijven echt zo veel beter zijn dan die van concurrenten, dan hoeven ze geen lepe truken boven te halen” (+)

De Brusselse Taxi Federatie reageerde al dat ze hoopt dat in die commissie het licht geworpen wordt op een ontmoeting die toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet in 2015 had met McGann, en een andere lobbyist, David Plouffe. Smet zei daarover in het verleden al dat hij alle partijen wou horen. Hij wees er toen ook op dat hij stappen ondernam tegen UberPop, dat niet conform de Brusselse wetgeving was. Hij uitte daarnaast zijn twijfels over de wettigheid van opvolger UberX.