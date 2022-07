Familie van Belgische ngo-medewerker in Iraanse cel lanceert petitie: “Hij kwijnt al bijna vijf maanden weg in volledige afzondering in zijn cel”

De familie van Olivier Vandecasteele heeft een petitie gelanceerd om de man uit zijn Iraanse cel te halen. De ngo-medewerker uit Oostduinkerke zit inmiddels al vijf maanden vast in een gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens zijn familie leeft hij daar in erbarmelijke omstandigheden.

“Onze zoon, broer en peter, Olivier, werd 137 dagen geleden willekeurig aangehouden in Iran”, zegt zijn zus Nathalie in een video op Facebook. “Hij kwijnt al bijna vijf maanden weg in volledige afzondering in zijn cel. De eerste twee maanden sliep hij op de grond zonder matras met bijna 24 op 24 het licht aan. Hij is in de afgelopen 5 maanden al veel gewicht verloren en kampt met een voetinfectie.”

Vandecasteele werkte jarenlang als humanitair medewerker voor verschillende ngo’s. “Hij wou eigenlijk terug in België kom en wonen”, aldus zijn goede vriend Olivier Van Steirtegem. “In februari ging hij terug om daar de zaken af te ronden, maar een paar dagen later werd hij gearresteerd. Vanaf dan hebben we geen direct contact meer gehad. Het is nog altijd niet duidelijk waarom ze hem daar vasthouden.”

Met de petitie hopen ze opnieuw aandacht op de zaak te vestigen. “Olivier is een echte Belg, hij is een zoon, een broer, een vriend van mensen hier in Oostduinkerke. We willen absoluut vermijden dat hij nog langer in Iran moet blijven. Met de petitie kunnen we aantonen dat de Belgische bevolking achter hem staat”, aldus Van Steirtegem.