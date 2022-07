Alweer aanslag tegen familie van kickbokser Jamal Ben Saddik: brandstichting in eethuis, daders laten boodschap achter

Poke Bowl Place, het eethuis dat werd opgericht door een van de jongere broers van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik, was vorige week ook al doelwit van een aanslag door het drugsmilieu. In de nacht van de donderdag op vrijdag werd de gevel van zaak, op de hoek van de Stenenbrug en de William Woodstraat, met een oorlogswapen beschoten. De politie kon toen twee vermoedelijke daders arresteren in nabijgelegen Juul Grietenstraat. De verdachten droegen op het moment van hun arrestatie een wapen bij zich. Ze verschijnen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Antwerpen.

© BFM

De arrestaties van beide verdachten heeft de opdrachtgevers niet tegengehouden om hun campagne van geweld tegen de familie Ben Saddik gewoon verder te zetten. De woning van de familie in de Zegepraalstraat werd meermaals aangevallen met vuurwapens en explosieven. In Deurne werd ook een carwash beschoten die gelinkt kan worden aan de familie.

Druk uitoefenen

De reeks aanslagen zou het gevolg zijn van een bitter conflict in het drugsmilieu. Een of meerdere van de broers van kickbokser Jamal Ben Saddik worden ervan beschuldigd cocaïne te hebben gestolen. De ‘eigenaars’ van die drugs willen geld zien en proberen met aanslagen op de familie druk uit te oefenen.

Jamal Ben Saddik. — © Geert Van de Velde

De aanslag zou volgens de politie rond 5.30 uur hebben plaatsgevonden. Mogelijk is er vuurwerk gebruikt in combinatie met brandversnellers. Het labo en de federale gerechtelijke politie komen ter plaatse voor onderzoek.

(jvda)