Charly Musonda zal niet meer meetrainen met Zulte Waregem: “Mijn liefde voor Anderlecht is te groot, ik zag mezelf nooit terugkeren bij andere Belgische club”

Na een verdwijning van enkele weken en enkele berichten op Instagram is Charly Musonda (25) nu eindelijk zelf met een update over zijn situatie gekomen. Wat blijkt: het voormalige toptalent zal niet meer meetrainen bij Zulte Waregem. Een terugkeer naar de Belgische competitie was nooit echt een optie.

Midden juni verscheen Musonda voor het eerst op de training bij Zulte Waregem. Musonda, die zonder club zit, wou er zijn conditie op pijl houden en zich eventueel in de gunst van Mbaye Leye spelen. Al snel verdween hij er echter van de radar. Familiale redenen, zo klonk het.

Afgelopen weekend doorbrak Musonda zijn stilzwijgen in de Spaanse krant Marca. Hij leek te hinten dat ze hem niet meer bij Zulte Waregem hoefden te verwachten. “Misschien maak ik wel mijn comeback in Spanje.”

Oude clubliefde

Nu komt Musonda zelf met een verhelderende update. “Na een week training voelde ik wat mijn in mijn linkervoet. Omdat ik met verschillende teams in gesprek was, besloot ik om geen risico’s te nemen. De beste optie was een stap terug nemen en het euvel behandelen om zo klaar te zijn voor een volgende uitdaging.”

Het was voor de ex-Anderlechtspeler nooit de bedoeling om in Zulte Waregem een contract te ondertekenen. “Er is nooit een contract of een overeenkomst ondertekend geweest. Mijn liefde voor mijn oude club Anderlecht is te groot en ik zag mezelf nooit terugkeren (in België, red.), zelfs voor mijn blessures.”