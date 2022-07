Salah Abdeslam en andere veroordeelden gaan niet in beroep tegen veroordeling voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam en de andere 19 verdachten die veroordeeld werden voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs gaan niet in beroep tegen hun veroordeling. Dat heeft procureur-generaal van Parijs Rémy Hertz dinsdag bekendgemaakt.

De veroordeelden hadden tien dagen de tijd om in beroep te gaan, die tijdspanne liep maandag om middernacht af. “Geen van de twintig beschuldigden is in beroep gegaan”, aldus de magistraat. Ook de nationale antiterreur-procureur en de procureur-generaal bij het hof van beroep in Parijs gaan niet in beroep tegen het vonnis. De beslissing van het speciale hof van assisen van Parijs heeft nu dus een definitief karakter, er komt dus geen proces in beroep.”

Abdeslam kreeg op 29 juni – na een “historisch” proces van bijna tien maanden – levenslang voor zijn rol in de aanslagen, zonder de mogelijkheid vervroegd vrij te komen. Hij is de vijfde veroordeelde die de volgens het Franse strafwetboek zwaarste straf opliep. Zijn negentien medebeschuldigden, van wie zes bij verstek en van wie er vijf dood worden geacht, kregen straffen van twee jaar cel tot levenslang.

Als enige overlevende van het jihadistisch commando dat in Parijs 130 mensen ombracht en honderden verwondde, zei Abdeslam tijdens zijn proces “uit menselijkheid” zijn bomvest niet tot ontploffing te hebben gebracht in een bar. Volgens de overwegingen van het hof heeft zijn bomgordel evenwel “niet gefunctioneerd”, wat zijn verklaringen “ernstig in vraag stelt”. Het hof achtte de 32-jarige Fransman dan ook schuldig aan “mededaderschap” bij de aanslagen van Parijs.