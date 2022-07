We zijn nog dit jaar met 8 miljard: China is straks niet meer de grootste, Europa boert achteruit en bevolking gaat dalen dankzij vrouwen

Komend najaar – op 15 november om precies te zijn – rondt de wereldbevolking de kaap van acht miljard. Zeggen de Verenigde Naties. Geheimpje: eigenlijk weten we maar op 100 miljoen mensen na met hoeveel we hier rondlopen. Maar toch, de telling van de VN is zo precies als tellingen komen. Acht miljard mensen dus. Op het einde van deze eeuw: elf miljard. En dan zetten we wellicht de daling in. Met dank aan de vrouwen.