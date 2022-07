Eerste geval van apenpokkenvirus in Rusland

Het betreft een man die van een reis door Europa is teruggekomen. De mensen die met hem in contact zijn gekomen zijn geïdentificeerd. Hij is in quarantaine geplaatst in een gezondheidsinstellling gespecialiseerd in infecties. De patiënt heeft een milde vorm van de ziekte en zijn leven is niet in gevaar, zo klinkt het nog.

