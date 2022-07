Toerist (23) valt in krater van Vesuvius om smartphone te redden

Een Amerikaanse toerist (23) is lichtgewond geraakt nadat hij in de krater van de Vesuvius viel toen hij zijn smartphone wilde redden. Dat melden Italiaanse media.

De jongeman stond met zijn familie op de top van de Italiaanse vulkaan, en wilde een selfie maken. Daarna viel zijn smartphone echter in de krater. Hij probeerde het toestel te pakken, maar viel daarbij zelf enkele meters de vulkaan in. Lokale gidsen daalden af om de man te bevrijden. De man hield lichte verwondingen over aan de val.

De Vesuvius, die de oude Romeinse steden Pompeï en Herculaneum verwoestte, wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld, vanwege de miljoenen mensen die dichtbij genoeg wonen – bijvoorbeeld in Napels – om bij een uitbarsting te worden getroffen.