Vader van slachtoffer schietpartij onderbreekt Biden tijdens viering nieuwe wapenwet: “U kunt meer doen!”

President Joe Biden vierde maandag de nieuwe wapenwet en had daarvoor nabestaanden van slachtoffers van wapengeweld uitgenodigd in het Witte Huis. Tijdens de speech van de president bleek toch dat sommige nabestaanden vinden dat de nieuwe wet om wapens aan banden te leggen, nog niet ver genoeg gaat. Manuel Oliver, vader van Joaquin die om het leven kwam tijdens een schietpartij in een school in Florida, onderbrak Biden plots. “U kunt meer doen”, riep hij naar de president.