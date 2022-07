SINT-TRUIDEN/Lubbeek

Dierenarts Evi Vandersmissen is dinsdagmiddag in het ziekenhuis van Leuven overleden nadat de beademing werd stopgezet. Haar organen werden afgestaan. “Wij zijn tevreden dat op deze manier onze Evi nog anderen een beter leven kan geven en voor ons is het een troost dat ze zo zal blijven verder leven”, zegt Jenny Beunckens, mama van Evi.