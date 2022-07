NMBS zet extra treinen naar kust in door verwachte hitte

NMBS verwacht dat de komende dagen veel mensen de trein zullen nemen naar de kust vanwege het mooie weer. De treinmaatschappij zet daarom al zeker tot en met maandag extra Kust-Expresstreinen in, meldt woordvoerder Dimitri Temmerman.

NMBS zet een maximaal aantal treinen in naar de kust. Bovenop het versterkte aanbod tijdens de zomermaanden, komen er op weekdagen in totaal nog acht treinen bij naar de kust. Op zaterdag en zondag zijn dat er tien.

Onder de noemer ‘Kust-Express’ vallen alle treinen naar de kust, de treinen die deel uitmaken van het versterkte zomeraanbod en de treinen die extra worden ingezet met mooi weer. “Als je trein een Kust-Express is, dan weet je dat dat de snelste manier is om zonder overstap naar de kust te geraken”, aldus Temmerman. De treinen zijn gewoon mee opgenomen in de reisplanner van NMBS. Reizigers moeten niet reserveren, ze hebben enkel een geldig treinticket nodig.

“Ondanks het versterkte aanbod kan het drukker worden dan normaal in de treinen en de stations, waardoor reizigers mogelijk langer in het station zullen moeten wachten vooraleer ze een trein kunnen nemen waarop nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn”, zegt Termmerman.

De treinmaatschappij raadt iedereen dan ook aan zijn reis goed voor te bereiden en de NMBS-app te raadplegen. De reisplanner op de app toont ook de verwachte drukte aan boord van de trein. “We vragen onze reizigers ook om indien mogelijk de spitsuren te vermijden en voldoende water mee te nemen om te drinken tijdens de reis”, klinkt het nog.