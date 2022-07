Moord op psychiater in Zweden beschouwd als vermoedelijke terreurdaad

De dodelijke mesaanval op een 64-jarige vrouwelijke psychiater in de Zweedse stad Visby, op het Gotland-eiland, wordt gezien als een vermoedelijke terreurdaad. Dat hebben het verantwoordelijk parket en de Zweedse inlichtingendienst Säpo maandagavond bekendgemaakt. Zij hebben het onderzoek in handen genomen.

De 32-jarige verdachte zat in voorlopige hechtenis op verdenking van moord, maar wordt nu verdacht van moord met een terroristisch oogmerk. Waarom de autoriteiten vermoeden dat het om een terreurdaad gaat, deelden ze niet mee. Een woordvoerder van Säpo liet aan het Frans persagentschap AFP weten dat er “informatie naar boven is gekomen die de wijziging verantwoorden”.

Het slachtoffer, Ing-Marie Wieselgren, werd vorige week woensdag doodgestoken in Visby. De stad vormde het decor voor ‘Almedalen’, een jaarlijkse politieke samenkomst. De 32-jarige verdachte, die met psychische problemen kampt, heeft intussen bekend. Er zijn geen andere verdachten in de zaak. Volgens berichten in de Zweedse media had de man banden met de extreemrechtse vereniging NMR, maar de politie liet weten geen verband te zien met de moord op de vrouw.

Vorige week lieten de autoriteiten weten dat de man “wraak wou nemen op de psychiatrische sector”. Wieselgren was door haar jarenlange prominente positie namelijk “het gezicht van de psychiatrische sector in Zweden”, aldus de procureur Petra Götell. De autoriteiten vermoedden daarom dat de dader haar als doelwit had uitgekozen. De advocaat van de man heeft vrijdag bevestigd dat hij bereid was om andere mensen aan te vallen als hij de vrouw, zijn “eerste doelwit”, niet gevonden zou hebben.