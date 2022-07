Anderlecht wint van Helmond Sport: Nilson Angulo toont zijn kwaliteiten, ook Ashimeru laat zich zien

Anderlecht sloot zijn stage in Nederland af met een 0-2 zege tegen Helmond Sport. Paars-wit trok aan het langste eind dankzij goals van Sadiki en El Hadj. De Ecuadoraanse nieuwkomer Nilson Angulo toonde zijn kwaliteit op rechts, ook Ashimeru was sterk.

Felice Mazzu stelde in deze oefenpartij twee verschillende elftallen op. Anderlecht moest zich in de wedstrijd wedstrijd knokken, want Helmond zette hen aanvankelijk goed vast. Gaandeweg pakte RSCA de controle wel in handen, want het gaf weinig kansen weg. De RSCA-coach eiste wederom hoge pressing van zijn ploeg op de tegenstander. Dat lukt steeds beter. Onder meer nieuwkomer Sebastiano Esposito verrichte het nodig loopwerk. Toen de Italiaan scoorde werd zijn goal helaas voor hem onterecht afgekeurd voor buitenspel. Anderlecht pakte nog uit met schoten van Arnstad en Colassin, maar het was wachten op een corner die bleef liggen om de score te openen. De 17-jarige Sadiki deed de netten trillen.

Anderlecht ging met een voorsprong rusten, maar moest nog vlugger leren omschakelen bij balveroveringen. Dat ging iets sneller in de tweede helft met de sterke bedrijvige Majeed Ashimeru die veel de bal raakte. Het technische trio Amuzu, El Hadj en Verschaeren (dit keer in de spits) liet ook enkele leuke combinaties zien en Nilson Angulo toonde zijn kunstjes op de rechterflank. De Ecadoraanse aanwinst snelde zijn tegenstander onder meer voorbij met een heerlijk opwippertje. Na enkele acties op zijn flank kon RSCA nog gevaarlijk zijn. Paars-wit trof nog twee keer de lat via Debast en Amuzu en het was uiteindelijk El Hadj die de score verdubbelde na een goeie, hoge recuperatie van Olsson.

Nu Lyon

Anderlecht zet stappen vooruit en speelt nu zaterdag zijn galamatch thuis tegen Olympique Lyon. Dan kiest Felice Mazzu wellicht voluit voor zijn basisploeg met het oog op de competitie. Tijdens dit oefenkamp toonden bijvoorbeeld Verschaeren, Ashimeru en ook Sadiki dat de coach absoluut op hen kan rekenen.

HELMOND SPORT 0 - ANDERLECHT 2

Goals: 38’ Sadiki 0-1, 80’ El Hadj 0-2

Anderlecht (eerste helft): Van Crombrugge, Sardella, Hoedt, Sadiki, Ishaq, Trebel, Arnstad, Refaelov, Mykhaylichenko, Esposito, Colassin

Anderlecht (tweede helft): Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Angulo, Olsson, Ashimeru, El Hadj, Amuzu, Verschaeren, Raman