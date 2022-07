Gepensioneerde leraar bedreigt Conner Rousseau en Steven Van Gucht met de dood: “Hang nog een beetje de dikke nek uit en… finito”

De Brugse raadkamer heeft de internering bevolen van een Oostkampenaar die politicus Conner Rousseau en viroloog Steven Van Gucht via anonieme e-mails met de dood bedreigde. De gepensioneerde leerkracht is volgens het gerecht geestesgestoord.

“Bij geen reactie sterf je de tweede dood. Hang nog een beetje de dikke nek uit en... finito. Wil je eeuwig leven onder Gods Koninkrijk? Geen probleem.” De dreigmail die Dirk K. in augustus vorig jaar naar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stuurde, laat maar weinig aan de verbeelding over. Ook viroloog Steven Van Gucht werd in dezelfde periode door de 55-jarige leerkracht op rust in het vizier genomen. “Je bent erger dan nazi-Duitsland. Je wil de kinderen vergif toedienen. Uw plaats is de tweede dood voor eeuwig”, dreigde hij.

Ontoerekeningsvatbaar

Ook onbekende mensen ontvingen dreigmails van K. De politie kreeg in totaal vijf klachten binnen. Via zijn IP-adres konden de speurders de identiteit achterhalen van de Oostkampenaar, die in februari in de boeien werd geslagen. Sindsdien zit hij in de cel. Een psychiater stelde vast dat de man geestesgestoord en bijgevolg ontoerekeningsvatbaar is.

Dirk K. was jarenlang lid van Jehova’s Getuigen. K. verliet de geloofsgemeenschap, maar trok tijdens de coronacrisis fel van leer tegen de vaccinatiecampagne. Om die reden begon hij ook Van Gucht en Rousseau te belagen. “Hij beseft dat hij schade heeft aangericht bij zijn slachtoffers”, zegt advocaat Pieterjan Dens. “Mijn cliënt heeft zich niet verzet tegen zijn internering en zal zich zo lang als nodig laten begeleiden.”

Tot hij in een gesloten instelling terechtkan, zal Dirk K. in de psychiatrische afdeling van de Brugse gevangenis worden opgenomen. In de zaak stelde niemand zich burgerlijke partij.