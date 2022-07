Verenigde Staten waarschuwen: “Iran gaat drones leveren aan Rusland”

Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan gaat Iran Rusland van drones voorzien, om zijn oorlog in Oekraïne te steunen. Later deze week brengt Joe Biden zijn eerste bezoek aan het Midden-Oosten als president van de VS.

Het zou gaan om enkele honderden onbemande vliegtuigen met verschillende toepassingen: niet alleen drones die verkenningsvluchten doen, ook drones die als wapen ingezet kunnen worden.

Over de timing weten de Verenigde Staten minder. “Het zou kunnen dat er al geleverd zijn, of dat ze erg binnenkort aankomen”, zegt Sullivan. Wel weet de veiligheidsadviseur dat Iran begin juli startte met opleidingen voor Russische militairen. Die moet hen op weg helpen met de Iraanse drones.

Olie-export opschalen

De communicatie van het Witte Huis komt enkele dagen voor het bezoek van president Joe Biden aan het Midden-Oosten. Het wordt zijn eerste bezoek als staatshoofd. Woensdag trekt hij naar bondgenoot Israël. Vervolgens houdt Air Force One halt in Saudi-Arabië, een van de voornaamste olieleveranciers van het Westen. Biden zou er de Saudi’s nog een extra inspanning vragen. Meer olie-export zou kunnen helpen om de olieprijzen in het Westen te temperen.

Met uitspraken over Iran kweekt Biden alvast wat goodwill. De Saudi’s zien Iran als belangrijke rivaal in hun regio. Voor hen was Iran een belangrijk agendapunt voor de vergadering met de VS.

Vliegtuig neergehaald

Iran leunde de afgelopen jaren steeds dichter bij het Kremlin aan. De relaties met de VS gingen dan weer in de omgekeerde richting uit. Onder president Trump kwam het tot een serieuze escalatie. Zo trok hij de stekker uit een belangrijk nucleair verdrag en schakelde het Amerikaanse leger Qassem Soleimani uit, de leider van de Iraanse elite-eenheid Al-Quds-brigade.

Tegelijk dreven ook Oekraïne en Iran uit elkaar. Iran haalde in 2020 per ongeluk een Oekraïens vliegtuig neer nadat het was opgestegen in de hoofdstad Teheran. Er kwamen toen 176 mensen om, waaronder veel Iraniërs, Canadezen en Oekraïners.