Slagerij Heirbaut moet toch sluiten, ondanks hulp van Kamal Kharmach: “5,5 jaar lang verschrikkelijk moeilijk gehad”

Letterlijk alles hebben Karl (37) en Mélissa (34) Heirbaut uit de kast gehaald om hun ambachtelijke slagerij te doen slagen: zelfs Kamal Kharmach sprong op de kar en dirigeerde in ‘Andermans zaken’ de totale make-over van de winkel en de werking in de Koolstraat in Aalst. Toch moeten ze er nu mee stoppen.

Door sociaal mediafenomeen Bockie De Repper werd hun ‘gekapt’ verkozen tot beste van dat van Aalst, maar helaas is Slagerij Heirbaut vanaf heden niet meer. Na een lange strijd hebben ze de handdoek in de ring gegooid, meldt het koppel zelf op sociale media. “Vanaf vandaag, 12 juli, sluit onze slagerij te Aalst definitief de deuren”, schrijven ze, gevolgd door een foto van een grote bos bloemen die ze virtueel naar al hun klanten sturen. “Zoals jullie ongetwijfeld eind januari van dit jaar hebben kunnen volgen op televisie, hebben we het 5,5 jaar lang verschrikkelijk moeilijk gehad om de essentiële kosten te dekken met de gegenereerde omzetten, om van een eerlijk loon nog maar te zwijgen”, aldus het koppel, dat het vak op de meest authentieke wijze uitvoerde en daarvoor ook een label overhandigd kreeg.

Schuld groeit

“We hebben altijd een goede verstandhouding gehad met onze leveranciers, maar ook zij verdienen een beloning voor hun geduld en dus een aflossing van onze schuld. Dit is onmogelijk zolang deze winkel open blijft want de schuld wordt enkel groter. Deze feiten leiden ons tot de beslissing om de zaak in Aalst voorgoed te sluiten. Wij willen onze klanten heel erg bedanken voor hun steun en trouw! Het is dankzij jullie dat wij dit hebben kunnen volhouden. Dank jullie wel!”

De comedian Kamal Kharmach, die ook docent Bedrijfseconomie is, volgde de Aalstenaars in zijn programma ‘Andermans Zaken’ waarbij de hele boekhouding en de werking van noodlijdende bedrijven wordt doorgelicht, om daarna een make-over te organiseren die de respectievelijke zaken weer gezond moet maken.

Droge worst met Ondineke

In het begin draaide het goed in Aalst. Er werd zelfs een contract afgesloten met brouwerij De Glazen Toren om een droge worst te maken op basis van hun Ondineke-bier. Anouk, de zus van Karl, startte bovendien een crowdfundingsactie. Speciaal aan Heirbaut was dat zij oog hadden voor het welzijn van de dieren die ze aanboden.

Helemaal stopt het voor hen niet: “We willen onze diensten aanbieden aan andere bedrijven”, zeggen Karl en Mélissa. “Misschien openen we binnenkort opnieuw, op een andere locatie?”

Getroffen door circulatieplan

“Als handelszaak werden ze getroffen door het nieuwe circulatieplan van Aalst dat doorgaand verkeer naar de ring stuurt waardoor ze veel minder passage kregen. Ze laten evenwel hun hoofden niet hangen. “Eerst willen we onze schulden aflossen, en uit de rode cijfers geraken. Met onze vier handen lukt dit wel.”

Wie de eventuele toekomstplannen van Karl en Mélissa wil zien, kan hen volgen op Facebook en Instagram.