Heathrow vraagt luchtvaartmaatschappijen om geen vliegtickets meer te verkopen voor deze zomer: “Zodat grote meerderheid van passagiers zeker is van zijn vlucht”

Net als vele andere spelers in de luchtvaartsector, zijn er op Heathrow personeelstekorten bij verschillende, vaak kritieke bedrijven zoals de afhandelaars. Die verzorgen onder meer de check-in en laden bagage in en uit de vliegtuigen. Door die tekorten ontstonden er de voorbije weken regelmatig ellenlange wachtrijen, raakte koffers verloren enzovoort.

“Onze inschatting is dat het maximumaantal passagiers dat de luchtvaartmaatschappijen, de afhandelaars en de luchthaven elke dag kunnen bedienen tijdens de zomer, niet meer dan 100.000 is”, zegt Heathrow.

Maar volgens de recentste schatting van de luchthaven zou het aantal reizigers per dag tijdens de zomer gemiddeld 104.000 bedragen, wat betekent dat er een overschot is van 4.000 tickets per dag. “Gemiddeld zijn op dit moment ongeveer 1.500 van die 4.000 dagelijkse zitjes al verkocht aan passagiers. Daarom vragen we onze partnerluchtvaartmaatschappijen om geen tickets meer te verkopen voor de zomer (tot 11 september), opdat de gevolgen voor de passagiers beperkt zouden blijven”, zegt Heathrow.

Met deze beslissing wil de luchthaven er naar eigen zeggen voor “dat de grote meerderheid van de passagiers deze zomer zeker is van zijn vlucht en dat iedereen die via de luchthaven reist, erop kan vertrouwen dat die reis veilig en betrouwbaar verloopt en dat hij met zijn bagage op bestemming zal aankomen”. Maandag moest Heathrow last minute nog 61 vluchten laten schrappen, omdat er veel meer reizigers waren dan de Londense luchthaven aankon.