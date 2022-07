Oosterweel kan met aangepaste werken verder tot eind oktober: “Nog op schema, maar een oplossing is tegen dan nodig”

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) belooft tegen november een oplossing voor de grondwerken van Oosterweel. In april werden die werken na het arrest van de Raad van State stilgelegd omdat een deel van de grond vervuild is met giftige PFAS. “Na een herschikking zijn de werken kunnen doorgaan en dat kan nog tot einde oktober”, zegt Luc Hellemans, CEO van bouwheer Lantis. “We hopen op een robuust, rechtszeker kader tegen dan, zo niet botsen we tegen een muur.”

Op 19 april heeft de Raad van State de technische verslagen van het grondverzet van de Oosterweelwerken geschorst na een klacht van de Zwijndrechtse actiegroep Grondrecht, Greenpeace en activist Thomas Goorden. Bouwheer Lantis was op Linkeroever bezig met het uitgraven van met PFAS vervuilde grond en het verplaatsen ervan naar de terreinen van 3M. Door de uitspraak van de Raad van State werd een deel van de werken stilgelegd.

Door het arrest mag Lantis niet langer gebiedseigen grond uitgraven en verplaatsen. Eind vorig jaar werden de werken al eens stilgelegd omdat de Raad van State na een eerste klacht van de burgerbewegingen oordeelde dat de werfzones niet correct waren afgebakend.

Na de herwerking van de technische verslagen waarin onder meer die werfzones in detail worden beschreven, werden de werken begin maart hervat. Tot de werken in april dus opnieuw werden stilgelegd.

“We hebben al onze activiteiten in samenwerking met de aannemers grondig herschikt en onder meer alle betonwerken naar voor geschoven”, zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis. “Alle graafwerken zijn uiteraard gestaakt, in het belang van de gezondheid ook die op rechteroever. Tot nog toe hebben we geen grote vertragingen opgelopen, we zitten nog altijd op schema.” (Lees verder onder de foto)

“De herschikking van de werken heeft wel ongeveer 10 tot 15 miljoen euro gekost”, vervolgt Luc Hellemans. “Dat is veel, maar peanuts in vergelijking met de kosten die we zouden hebben als we die herschikking niet hadden kunnen doen. Op deze manier kunnen we ons commitment voor de werken op Linkeroever, de Scheldetunnel en rechteroever tot einde oktober op peil houden. We hopen dat we tegen dan opnieuw aan de slag kunnen op een veilige, stabiele grond.”

Luc Hellemans benadrukt dat Lantis nooit moedwillig in de fout is gegaan. “Al onze vergunningen zijn reglementair aangevraagd, maar als een rechtbank oordeelt dat dat niet zo is, ontbreekt rechtsgrond om werken van deze omvang uit te voeren. Daarom hebben we de Vlaamse regering gevraagd naar een verduidelijking van het wetgevend kader. Met andere woorden, een kader waarin alle projecten in Vlaanderen rechtszeker zijn.”

Interpretatief decreet

Volgens minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) wordt er momenteel druk gewerkt aan een oplossing. (Lees verder onder de foto)

“We hebben inmiddels een saneringsovereenkomst met 3M en het mandaat van Karl Vrancken, opdrachthouder in de aanpak van PFAS, is verlengd. De administraties van de departementen Omgeving, Openbare Werken en Mobiliteit zijn nu bezig na te gaan hoe er een rechtszeker kader kan worden gecreëerd voor alle werven met grondverzet in Vlaanderen. Alle pistes liggen nog open, ook die van een interpretatief decreet bij het Bodemdecreet. Dit gebeurt ook in overleg met de burgers en de burgerbewegingen via de bemiddelingsprocedure die nu loopt. Tot zo lang kunnen de Oosterweelwerken verder zonder grondverzet. Ik heb de administraties opgeroepen het werk vooruit te laten gaan zodat de grondwerken in november hopelijk opnieuw kunnen starten.”

Als november niet wordt gehaald, botst Lantis tegen een muur, zegt Luc Hellemans nog. “We kunnen natuurlijk niet blijven herschikken, we hopen dus dat we tegen dan op een rechtszekere manier verder kunnen.”

Lantis heeft inmiddels Envisan en DEC, dochterbedrijven van Jan De Nul en DEME, de opdracht gegeven om 20.000 m³ met PFAS vervuilde grond te reinigen. De helft van deze grond komt van de werf Scheldetunnel, de andere helft van werven op rechteroever.