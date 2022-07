Elon Musk roept Donald Trump op om niet mee te doen aan Amerikaanse presidentsverkiezingen: “Te oud, te veel drama”

Trump is volgens Musk “te oud om de baas van wat dan ook te zijn, laat staan de baas van de Verenigde Staten” en kan beter met pensioen gaan, meldde de rijkste man ter wereld in een reeks tweets. De topman van SpaceX vindt ook dat er “te veel drama” was toen Trump president was.

Het is de eerste keer dat Musk heeft gezegd dat Trump moet afzien van een nieuwe campagne. In een interview zei Musk vorige maand nog dat hij niet wist wie hij moest steunen toen hem werd gevraagd of hij Trump zou steunen, die sterk heeft gehint op een nieuwe gooi naar het presidentschap.

Musk wil vermoedelijk dat Trump plaatsmaakt voor gouverneur Ron DeSantis van Florida, die hij steunt. Volgens Musk heeft DeSantis een sterke positie om in 2024 te worden gekozen als de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen, en zou hij “gemakkelijk” winnen van de huidige Democratische president Joe Biden.

Reactie op kritiek

Met de tweets reageerde Musk op de kritiek die Trump afgelopen zaterdag op hem richtte tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Trump zei dat Musk steevast een hoop onzin verkoopt. Zo loog Musk volgens Trump over het feit dat hij in 2016 op de oud-president zou hebben gestemd.

Ook had Trump al voorspeld dat de overname van Twitter door Musk zou mislukken, en noemde hij het een “waardeloze deal”. Musk kondigde onlangs aan zich terug te trekken uit de overnamedeal van 44 miljard dollar met Twitter, vanwege de onduidelijkheid over het aantal spamaccounts op het platform.

Trump riep de menigte in Alaska ook op om in plaats van Twitter zijn eigen app Truth Social te gebruiken. De oud-president werd in januari 2021 permanent verbannen van Twitter vanwege het risico op verdere aanzet tot geweld. De ban volgde op een reeks van tweets van Trump waarin hij ten onrechte de verkiezingsuitslag in twijfel trok, en zijn lof uitte voor de relschoppers die het Capitool op 6 januari 2021 bestormden.