Janice Cayman ontbreekt op training bij Red Flames, wedstrijd tegen Frankrijk komt normaal niet in gedrang

Voor de Red Flames staat dinsdagmiddag een eerste collectieve training op het programma in aanloop naar de tweede groepswedstrijd op het EK tegen Frankrijk. Opvallende afwezig was Janice Cayman.

De speelster van Champions League-winnaar Lyon, die zondag 90 minuten speelde tegen IJsland (1-1), bleef achter in het hotel van de selectie in Wigan om er individueel te trainen. Haar aantreden donderdag tegen Frankrijk zou niet in het gedrang komen.

Na het afhaken van reserven Jill Janssens en Lenie Onzia (al blijft die laatste wel bij de selectie als staflid) stapten de 22 overgebleven speelsters omstreeks 13u het veld op van het oefencomplex van Wigan Athletic. Onder een bewolkte hemel werkten de Flames een aantal opwarmingsoefeningen af en gingen vervolgens met de bal aan de slag.