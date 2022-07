ECB-topvrouw Lagarde slachtoffer van cyberaanval, geen gegevens gestolen

ECB-voorzitter Christine Lagarde is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Centrale Bank dinsdag bevestigd.

“De aanval werd snel opgemerkt en gestopt. Er zijn geen gegevens gestolen. Meer kunnen we momenteel niet zeggen, aangezien het onderzoek nog loopt”, klonk het.

Volgens nieuwssite Insider (het vroegere Business Insider) probeerden hackers wekenlang om onder meer de WhatsApp-accounts van vooraanstaande personen over te nemen. Zo zou Lagarde schijnbaar met het echte gsm-nummer van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel gecontacteerd zijn. Daarop zou Lagarde Merkel opgebeld hebben om te vragen of ze haar via WhatsApp wou contacteren. Op die manier zou de poging tot hacking aan het licht zijn gekomen.