Britse oppositie dient motie van wantrouwen in tegen regering

Volgens Starmer is het “ondraaglijk” als Johnson aan de macht blijft. Hij dreigde vorige week al met de motie, nadat bekend werd dat Johnson tijdelijk premier zou blijven. Labour wil dat er woensdag wordt gestemd. Leden van het parlement moeten dan laten weten of ze willen dat de huidige regering aanblijft.

Als de motie het haalt, wat niet de verwachting is, volgen mogelijk landelijke verkiezingen. Johnsons partijgenoten willen geen vervroegde verkiezingen, omdat de Conservatieve Partij er momenteel slecht voor staat in de peilingen. De partij heeft nu een ruime meerderheid in het parlement.

Johnson maakte vorige week bekend af te treden, nadat bewindslieden massaal opstapten uit onvrede over Johnsons leiderschap. Bij de aankondiging zei Johnson aan te willen blijven totdat de Conservatieve Partij zijn opvolger heeft gekozen. Op 5 september wordt bekend wie dat wordt.