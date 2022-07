Positieve coronatest betekent niet meteen het einde voor de Red Flames: isolatie en negatieve test zijn genoeg om terug te keren

De selectie van de Red Flames blijft op het EK in Engeland voorlopig gespaard van coronagevallen. Een keer was er wel vals alarm. Indien er toch iemand positief zou testen, hoeft dat voor diegene niet meteen het einde van het toernooi te betekenen. De speelster in kwestie mag terugkeren als ze na enkele dagen opnieuw negatief test.