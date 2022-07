Terreurslachtoffers Marion en Aristide beklimmen samen met lotgenoten Alpe d’Huez: “Ik bekeek mijn kinderen en dacht: oef”

Tijdens een zorgeloze vakantie in New York werden Marion Van Reeth (59) uit Wilrijk en haar gezin het slachtoffer van een terreurdaad door een IS-terrorist. Vandaag, twee dagen voor de renners in de Tour de France, beklimmen ze de Alpe d’Huez met andere slachtoffers van aanslagen. “Het wordt lastig. Maar als we samen de top bereiken, zullen we de symboliek inzien: ondanks alle tegenslagen blijft het leven de moeite waard.”