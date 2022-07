Politie zoekt brutale verkrachter die vrouw aanviel in Laken

De federale politie is op zoek naar een brutale verkrachter die op 22 mei van dit jaar een vrouw heeft aangerand in Laken.

“Op zondag 22 mei 2022, omstreeks 9.05 uur, heeft een onbekende persoon een vrouw brutaal geslagen, gestampt en verkracht op een wandelpad van park L28, vlakbij de Tielemansstraat in Laken”, zo luidt het.

De verdachte is normaal gebouwd en heeft donker haar dat aan de bovenkant langer is en aan de zijkanten en achterkant afgeschoren is.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een wit hemd, een grijze short en zwarte sportschoenen met witte zolen.

Herken je deze persoon of heb je meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Bellen kan (gratis) op 0800/30 300.