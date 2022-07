“Ik heb hier geen woorden voor”: Jacky Lafon overweldigd door emotie bij spectaculaire verrassing voor haar 55 jaar op de planken

En of ze aangedaan was. Vrienden, familie en collega’s hebben Jacky Lafon dinsdagmiddag verrast ter ere van een special jubileum: de artieste staat namelijk 55 jaar op de planken, en viert dat met ‘Jubilee aan Zee’, een zomershow in Het Witte Paard. Ze werd na een lange repetitiedag voor haar nieuwe show opgehaald met paard en koets in het centrum van Blankenberge, gevolgd door een huifkar vol met geliefden en de nodige ambiance. “Ik heb hier letterlijk geen woorden voor”, snikte Lafon toen de deur open ging. Tekenden onder andere present voor de verrassing: stellingbouwer Michel Van den Brande, Willy Naessens en de ‘bomma en den bompa’; Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe uit Familie. Er werd gehuild, gewuifd en gezoend: Jacky wist niet wat haar overkwam. (Lees verder onder de foto)

De actrice werd opgehaald met een koets en een huifkar vol met geliefden. — © jve

“Ik zou jullie allemaal willen trakteren, maar ik heb geen geld bij”, lachte ze. “Neen: ik ben zo dankbaar dat dit jullie voor mij doen, dit is echt prachtig.” Na haar eerste reactie mocht ze plaatsnemen in de koets, die door de straten en over de Zeedijk van Blankenberge trok. Om uiteindelijk halt te houden aan kusttheater ’t Colisée, waar ze opgewacht werd door onder andere Wendy Van Wanten en Frank Van Erum, die meespelen in haar nieuwe zomershow. “Het was van kinds af aan mijn droom om ooit eens in een koets te zitten. Ik schrok mij te pletter toen ik al mijn vrienden zag: dit was het mooiste geschenk van mijn leven. Na mijn dochter”, lachte Jacky nog. Van 22 juli tot en met 18 september viert Jacky Lafon haar jubileum dus met al haar fans. “Er is niemand met zoveel liefde voor het publiek als Jacky Lafon”, vertelt Ben Van de Keybus, eigenaar en producent van Het Witte Paard. “We zijn blij dat ze haar jubileum in Het Witte Paard wil komen vieren. Momenteel werkt ze hard aan haar nieuwe zomershow, maar het werd hoogtijd om haar al eens extra in de bloemetjes te zetten.” (Lees verder onder de foto)

Jacky Lafon werd na een lange repetitiedag voor haar nieuwe show opgehaald met paard en koets in het centrum van Blankenberge — © jve

Wat te verwachten van ‘Jubilee aan Zee’? De échte Vlaamse revue, gekruid met sketches, muzikale meezingers en bakken sfeer. “Ik ben blij dat ik voor de derde keer op rij mag meewerken aan de zomershow van Jacky”, vult regisseur Jos Dom aan. “Ze weet als geen ander hoe ze haar publiek moet entertainen. Het publiek kan genieten van een gezellige namiddag voor jong en oud, vol sketches en muziek. Maar vandaag mocht vooral Jacky zelf genieten.”