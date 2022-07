Tatoeageverslaafde man die zichzelf in een ‘zwarte alien’ veranderde, klaar voor ultieme ingreep

Al jaren is Loffredo (33) bezig om zijn lichaam via tatoeages helemaal zwart te maken. Zelfs zijn oogbollen heeft hij laten behandelen. Allemaal met een doel: hij wil er uitzien als een ‘zwarte alien’. Dat is nu stilaan het geval.

Nu staat hij voor een ultieme ingreep om zijn droom helemaal waar te maken. Hij wil zijn penis in tweeën laten splitsen. Een ingewikkelde en dure ingreep. Maar vooral een pijnlijke zaak.

De Fransman heeft al operatief zijn tong laten splitsen om zichzelf op een slang te laten lijken en ook zijn neus en een paar vingers liet hij verwijderden. Zelfs zijn schedel liet hij aanpassen. Maar deze ingreep is er eentje die maar weinig artsen willen uitvoeren. Omdat het niet ongevaarlijk is en mogelijk ook problemen met zich mee kan brengen.

Hij heeft de wereld rondgereisd en een klein fortuin uitgegeven om al zijn transformaties te laten doen. Voor die laatste ingreep, zamelt hij geld in. Want de ziekteverzekering wil niet tussenkomen in dat soort van ‘schoonheidsoperaties’.