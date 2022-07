Kersvers coach Erik Ten Hag ziet Manchester United meteen overtuigen in eerste en prestigieuze oefenwedstrijd tegen Liverpool

Manchester United heeft zijn eerste oefenwedstrijd onder nieuwe coach Erik ten Hag indruk gemaakt. In Bangkok domineerde het de hele wedstrijd tegen rivaal Liverpool. Ten Hag was dan ook best tevreden met de 4-0-zege van zijn ploeg.

Met Erik ten Hag, die Manchester United wegplukte bij Ajax, hoopten de Engelsen enkele moeilijke jaren achter zich te laten. In zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach toonde United meteen dat het een nieuwe weg is ingeslagen. Tegen Liverpool kwam het nooit in de problemen.

Lang moesten de toeschouwers in Bangkok niet wachten op een doelpunt. Een voorzet van assistenkoning Bruno Fernandes geraakte niet weggewerkt, Jadon Sancho profiteerde optimaal en kon zo de openingstreffer tegen de touwen schieten.

Niet alleen Jadon Sancho speelde bevrijd na het aantrekken van coach Ten Hag. Ook Fred, die vorig seizoen vak het mikpunt van kritiek was, liet zich opmerken. De Braziliaan verdubbelde de score na een knap schot over Liverpool-doelman Alisson. Ook Anthony Martial pikte nog zijn doelpuntje mee.

Alsof 3-0 nog niet genoeg was, ging United ook in de tweede helft door op hetzelfde elan. Invaller Facundo Pellistri mocht de 4-0-eindcijfers nog op het bord zetten. Ten Hag mag dus best tevreden terugblikken op zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach. Manchester United begint op 7 augustus aan de competitie. Dan neemt het het op tegen het Brighton van Rode Duivel Leandro Trossard.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen