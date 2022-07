NASA verspreidt nog meer indrukwekkende beelden van Webb-telescoop: “Nieuw tijdperk astronomie is aangebroken”

Nauwelijks bekomen van de pracht van de eerste officiële beelden van ruimtetelescoop James Webb heeft de NASA zopas een reeks nieuwe beelden verspreid. En die zijn minstens even indrukwekkend omdat de telescoop beelden maakt die zijn voorgangers nooit konden maken. Volgens de Nasa is een nieuw tijdperk in de astronomie aangebroken.

Astronomen wereldwijd reageren euforisch op de beelden die vandaag zijn vrijgegeven en die onder meer een gedetailleerde kijk geven op Carina Nebula of Carinanevel (de kraamkamer van sterren: sterren die groter zijn dan onze eigen zon), WASP-96b (een exoplaneet waarvan we nog niet weten of die een atmosfeer heeft), de Zuidelijke Ringnevel of Ring Nebula (een grote gaswolk die zich rond een stervende ster bevindt), Stephan’s Quintet (waar diverse sterrenstelsels met elkaar ‘dansen’) en SMACS 0723 (de verste sterrenstelsels die we als mensheid ooit hebben gezien).

De telescoop werd eind vorig jaar op kerstdag gelanceerd als opvolger van de legendarische Hubble. Het is de grootste en meest krachtige telescoop in de ruimte tot nu toe. Webb bevindt zich op 1,6 miljoen kilometer van de aarde en speurt daar naar het licht van sterren dat al miljarden jaren onderweg is om ze dan haarfijn in beeld te brengen.

James Webb geeft ons niet alleen nooit eerder geziene beelden, wetenschappers geloven ook dat ze op die manier op termijn ook meer duidelijkheid zullen krijgen over onder meer de zwarte gaten en de oerknal.

